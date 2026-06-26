Antognoni: "La Fiorentina mi ha ferito. Sono fatto così: se qualcuno mi fa del male poi finisco per vendicarmi"

L'ex capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così a Tutti Convocati su Radio 24: “Rimasi a Firenze perché ero convinto che quella squadra potesse vincere qualcosa. Non successe, ma la mia vittoria oggi è quella di essere rimasto nel cuore dei tifosi della Fiorentina. Oggi i tempi sono cambiati, non voglio giustificare i ragazzi di oggi che appena possibile si trasferiscono, però è un altro calcio rispetto a quello che ho vissuto io. Il titolo del mio libro ”Una vita da dieci" si riferisce al numero di maglia, sì, ma soprattutto al fatto che la mia seconda vita, quella post carriera, è rimasta perfetta perché quando giro per Firenze ricevo sempre un sacco di affetto".

“La Fiorentina mi ha ferito"

Sul centenario: “Come i ragazzi di oggi non vedono l'Italia ai Mondiali, i giovani tifosi viola potrebbero non vedere me al centenario. Purtroppo c'è un pregresso di anni fa che mi ha ferito molto e di conseguenza oggi non riesco ad andare oltre. Sento quello che si dice e rispetto l'opinione dei tifosi, ma io sono fatto così e quando qualcuno mi si mette contro alla fine mi vendico, per usare un termine forte. Ovviamente mi dispiace per i tifosi".

E infine: “Anche qualora la Fiorentina cambiasse strada e mi venisse incontro, non credo che cambierei idea. Non voglio esagerare né dare troppa importanza a questa situazione, però al momento il mio resta più un no che un sì”.