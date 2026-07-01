In attesa di vederlo all'opera ci fidiamo dei tifosi brasiliani... che promuovono Viery a pieni voti

L'unico modo per giudicare il nuovo acquisto della Fiorentina, il centrale brasiliano Viery, è vederlo all'opera sul campo. Inutile avventurarsi in impressioni e ragionamenti vari sulla base di qualche immagine vista qua e là o, peggio ancora, sul costo del calciatore.

L'opinione di chi lo ha seguito

Intanto, però, può essere utile capire l'opinione di chi Viery l'ha visto giocare, e cioè dei tifosi del Gremio e in generale di chi segue il calcio brasiliano. Sotto il video del suo arrivo alle visite mediche pubblicato sulla nostra pagina Instagram sono arrivati tantissimi commenti proprio da parte di utenti brasiliani.

Solo commenti positivi

“Giocatore eccellente, per fortuna ne abbiamo altri con le stesse caratteristiche" scrive un tifoso del Gremio, e un altro aggiunge “Ottimo acquisto. Un difensore forte, bravo a muovere la palla e di grande presenza in area. Farà molto bene alla Fiorentina!”. E poi c'è chi dice “Il ragazzo è forte, in Italia volerà” e chi prevede che “Sarà uno dei difensori del Brasile ai prossimi Mondiali”. Se aggiungiamo anche chi sostiene che il Gremio l'abbia “regalato” alla Fiorentina e che Viery sia addirittura uno dei calciatori più forti del Brasile, non possiamo che essere ottimisti.