Grosso, ti bastano 7 portieri e 49 giocatori? Un esercito di esuberi da scremare eppure a destra la Fiorentina è tutta da inventare

Siamo sul rettilineo finale delle vacanze, almeno per chi non è stato impegnato dopo la fine della scorsa stagione, e si avvicina anche il momento della prima scrematura da parte di Grosso e Paratici. Sulla carta oggi il tecnico avrebbe a disposizione una rosa di quasi 50 nomi, con ben 7 portieri, come evidenziato da La Nazione. Evidente che molti interpreti verranno tagliati già prima del ritiro e molti altri sono destinati a trovare squadra altrove.

Nonostante tutta questa abbondanza però, sulle fasce di interpreti ce ne sono pochi, specialmente a destra, con Dodo e Fortini che sono a dir poco in bilico mentre davanti a loro, Parisi ne avrà fino a dicembre prima di tornare dall'infortunio al ginocchio. Ed Harrison non è stato riscattato. La scrematura degli esuberi sarà però la grande missione di Paratici in questa estate.