Grosso inizia il ritiro con una difesa già completa numericamente... ma gerarchie tutte da fare e Ranieri rischia

L'affondo deciso su Viery Fernandes ha avuto e avrà l'effetto di offrire a Fabio Grosso un reparto difensivo già “pronto”, almeno numericamente per l'inizio del suo ritiro: l'idea sarà ancora quella del 4-3-3 e dunque della doppia coppia di centrali. Comuzzo-Pongracic (quando tornerà dal Mondiale) i destri, Ranieri-Viery i mancini. Con tutto quanto potrebbe accadere intorno a Comuzzo e con il cambio di guida tecnica, le gerarchie saranno tutte da stabilire.

L'ex capitano torna a rischiare il posto

Chiaro che l'arrivo di un centrale mancino, pagato quella cifra, non possa che mettere in discussione la posizione di Ranieri, almeno in qualità di titolare. L'ex capitano era già uscito dai radar a metà della scorsa stagione, quando la Fiorentina non riusciva neanche a vincere la sua prima partita. Salvo poi recuperare minutaggio, anche senza fascia. Il suo ruolo potrebbe essere quello di alternativa a Viery, su cui la Fiorentina punterà in particolar modo per le sue doti fisiche e tecniche.