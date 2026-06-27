Gremio in difficoltà e Viery va alla Fiorentina a saldo. "Fisicità da Murillo e Chiellini", solo City e Psg avevano speso di più per un centrale
Fabio Paratici lo seguiva da mesi e ha sfruttato anche una certa difficoltà economica da parte del Gremio per convincere il club brasiliano a cedere Viery Fernandes a prezzo ‘di saldo’. O almeno a saldo rispetto a quanto raccontava la clausola da 50 milioni presente sul suo contratto: i 15 più bonus investiti dalla Fiorentina sanno quindi di grande occasione.
Un po' Murillo, un po' Chiellini
I paragoni si sprecano naturalmente quando arriva un brasiliano in Europa: l'ex osservatore viola Andrea Cioni, al Corriere dello Sport, l'ha paragonato a tre big del calcio europeo attuale e passato. “E' un giocatore esplosivo, fortissimo nel lungo anche se sul breve deve migliorare. Per l'aggressività e la fisicità ricorda Murillo del Nottingham o Chiellini, se devo trovare un centrale simile di piede mancino mi viene in mente Walter Samuel”.
Subito dietro City e Psg
La concretizzazione del colpo Viery rappresenta un'entrata economica molto onerosa per il calcio brasiliano: limitandosi ai difensori centrali, solo City, con i 35 milioni per Vitor Reis, e Psg, 30 per Beraldo, avevano investito di più.