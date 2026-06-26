Tutti i dettagli dell'arrivo di Viery. Che concorrenza, ma la Fiorentina ha anticipato tutti

Viery sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore centrale brasiliano si unirà presto al club viola, che ha chiuso l'affare ieri in serata per una cifra complessiva intorno ai 17 milioni di euro (bonus inclusi).

Viery-Fiorentina, presto l'ufficialità

I contatti tra la Fiorentina e l'entourage del calciatore, rappresentato da Vinicius Prates, prevedono 15 milioni di parte fissa più 2 di bonus -sugli obiettivi- e una percentuale a favore del Gremio sulla futura rivendita, il 10%.

Ecco chi rappresentava la concorrenza

Secondo quanto riportato da Globo Esporte, Viery era un profilo molto attenzionato in Europa. Il Bologna di Italiano aveva manifestato interesse, così come Brighton, Newcastle, Benfica e Lille. Ma la Fiorentina ha anticipato tutte.