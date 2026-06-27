Tutto pronto per Viery: ecco quando arriverà il difensore a Firenze e da quanto la Fiorentina lo stava seguendo

Come anticipato nelle scorse ore, è stata definita l'operazione per l'arrivo di Viery, difensore centrale mancino classe 2005 in arrivo dal Gremio. L'accordo è stato chiuso nella notte sulla base di circa 15 milioni di euro.

In arrivo a Firenze

Secondo quanto riferito da Sky Sport l'arrivo è previsto tra lunedì e martedì della prossima settimana. Il giocatore brasiliano raggiungerà Firenze per iniziare la sua nuova avventura in maglia viola e svolgere i consueti passaggi prima dell'ufficialità.

La Fiorentina lo seguiva da alcuni mesi

Ricordiamo che la Fiorentina seguiva Viery già dallo scorso marzo e ha deciso di affondare il colpo nonostante il difensore fosse legato al Gremio da una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.