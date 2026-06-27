Basta attese noiose, lo scouting segnala e il Ds stringe. Viery inaugura l'era Paratici con un bel cambio di marcia

Ha stupito l'accelerazione improvvisa imposta dalla Fiorentina per chiudere l'affare Viery Fernandes, che sarà uno dei centrali viola a disposizione di Fabio Grosso nella prossima stagione. Un cambio di marcia netto quello che si intravede dal modus operandi di Paratici, secondo il Corriere Fiorentino: nessuna attesa noiosa delle mosse delle big ma la presa in mano della situazione.

Come funziona la nuova Fiorentina

Su Viery l'idea è che abbai inciso molto la parte di scouting, che il classe 2005 del Gremio l'aveva scovato già da qualche tempo, e poi soprattutto la decisione con cui Paratici ha inteso chiudere l'operazione, in tempi brevi per evitare complicazioni e imprevisti. E su queste basi il mercato viola promette di regalare ulteriori novità e sorprese.