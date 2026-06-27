Ferrara: "Beltran, perché non vuoi tornare a casa, hai multe arretrate? Grazie Viery, una ventata fresca in mezzo all'afa"

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara commenta le prime mosse viola, in entrata ma anche in uscita:

"Finalmente qualcosa su cui discutere. Paratici non ha fatto discorsi e ha puntato forte per un ragazzo mancino del 2005. Il segnale c’è davvero. La Fiorentina si è mossa subito per evitare di farsi soffiare un talento. Questo dovrebbe essere Viery, visto il costo dell’operazione. Difficile dire di più, ma un colpo di vento fresco alla faccia di Cerbero ci sta più che bene, anche perché almeno per un giorno non parleremo solo di Koleosho o di Thorsvedt.

Tornando alle faccende di casa nostra sorprende il no di Beltran al ritorno al River, che era deciso a riprenderselo. Col massimo rispetto per un bravo e diligente professionista viene da chiedersi come mai rifiuti costantemente di tornare a casa. Ha fallito a Firenze, ha fallito a Valencia, due domande se le sarà fatte, no? Vabbè, è suo diritto voler restare in Europa, ci mancherebbe. Viene il sospetto che forse in Argentina ha una valanga di multe arretrare che lo aspettano. Scherziamo Lucas, buena suerte".