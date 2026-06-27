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Beltran a colloquio con il River Plate! L'apertura dell'attaccante e la cessione per la Fiorentina si avvicina

Redazione /
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La prima parte dell'affare, cioè l'accordo Fiorentina-River Plate, era già cosa fatta da diversi giorni: 6-7 milioni per il prestito con obbligo di Lucas Beltran e una percentuale sulla rivendita eventuale futura, a vantaggio viola. Mancava però l'accondiscendenza dell'attaccante, poco stimolato da un ritorno in patria, a 25 anni.

Colloquio della svolta

Nelle ultime ore però, come riportato da gianlucadimarzio.com, Beltran ha avviato i suoi personali dialoghi con la dirigenza del River: una mossa che lascia presagire all'avvicinamento della fumata bianca. La Fiorentina così risolverebbe uno dei tanti problemi in uscita, raggranellando anche qualche milione, dopo la spesa effettuata per Viery.

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