Il River Plate non intende aspettare troppo Beltran e intanto cerca di tutelarsi

In attesa di una risposta definitiva da parte di Lucas Beltran, dopo aver trovato l’accordo con la Fiorentina, e nonostante il forte interesse per Giovanni Simeone del Torino, per il quale le difficoltà sono tante, il River Plate decide comunque di fare una prima mossa per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Il River Plate non attende e si tutela in attacco

Al centro delle idee dei Millionarios c’è quello di riportare a casa Rafael Santos Borré. Il club di Núñez ha infatti saputo le condizioni per riavere l'attaccante colombiano che ora gioca nell'Inter Porto Alegre e che ha già giocato nel River tra il 2017 e il 2021. A riporgere la notizia quest’oggi è stato il quotidiano argentino Clarin che, nel far luce sulla trattativa che riporta il 30enne al Monumental, sottolinea come il suo arrivo rappresenti un punto fermo e non una seconda scelta.

L'arrivo di Borrè non precluderebbe però un altro acquisto

Secondo il quotidiano il suo possibile arrivo non dipende da ciò che succederà con Giovanni Simeone o Lucas Beltrán, le cui trattative sono bloccate. Borré può giocare infatti accanto a uno degli attaccanti menzionati, dato che River cerca più di un giocatore per rinforzare il proprio attacco.