Gimenez del Milan è a un passo dal Porto: pronti 28 milioni. Se queste sono le cifre, quanto vale Moise Kean?

Nella giornata di oggi c’è una trattativa che fa parlare molto. Questo pomeriggio infatti, secondo quanto riportato da Deportes Total Mx l’attaccante del Milan Santiago Gimenez, ormai ai margini del progetto rossonero dopo poco piu di un anno dal suo arrivo a Milano, sia molto vicino al Porto di Farioli. Nonostante il giocatore sia attualmente impegnato al Mondiale col suo Messico, il suo entourage sta attivamente lavorando all'addio al club rossonero.

Il Porto è vicino a Gimenze: Farioli prepara 28 milioni piu bonus

Milan e Porto, secondo quanto illustrato dal portale portoghese, stanno portando avanti in modo proficuo le trattative, col tecnico Francesco Farioli che avrebbe inserito Gimenez in cima alla sua lista della spesa in vista della prossima stagione. La trattativa viene definita come in stato avanzato, con possibilità di chiusura a cifre importanti per il Milan: 28 milioni di euro più ulteriori 7 di bonus.

Se queste sono le cifre, quanto può valere Moise Kean?

Una cifra che avrebbe del clamoroso. Nell’ultima sfortunata stagione infatti l’attaccante messicano è stato a lungo out per infortunio mettendo insieme soltanto 16 presenze in campionato senza gol all’attivo: una stagione che non giustifica affatto una valutazione del genere. La domanda che sorge spontanea è quindi una sola: se Gimenez vale 28 milioni quanto potrebbe valere il centravanti della Fiorentina Moise Kean?