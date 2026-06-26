In attesa di capire il suo futuro, la Fiorentina mette da parte Beltran. E il ritiro estivo...

La Nazione fa il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina rientrato dal prestito al Valencia, che ancora non ha dato il suo assenso al ritorno al River Plate.

Accordo fatto

Fiorentina e club argentino avevano già trovato la quadra sull'affare, ma l'attaccante classe 2000 vuole rimanere in Italia, o per lo meno in Europa. Per questo la trattativa è stata messa in stand by. Difficile vederlo partire a titolo definitivo, mentre per il classico prestito servirà tempo.

Fuori rosa

Intanto la Fiorentina ha deciso che non fa più parte del progetto viola, con Fabio Grosso che difficilmente lo convocherà per il ritiro estivo al Viola Park.