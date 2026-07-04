Bocci: "Koleosho e Volpato sono buoni prospetti, ma serve altro. Il centrocampo adesso è congestionato e Thorstvedt..."

Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare alcuni dei temi caldi di casa Fiorentina: tra il mercato e il futuro.

“Ho sempre detto che Koleosho lo considero un investimento molto interessante, soprattutto in prospettiva. Sicuramente credo che con lui ci vorrà un po’ di pazienza: è un ragazzo giovane che ha grandissime qualità, seguito dalla Nazionale dai tempi di Spalletti, è però allo stesso tempo un giocatore che deve ancora crescere tantissimo. Finora ha dimostrato di avere pochi gol nel suo bagaglio, copre con sacrificio tutta la fascia ma sotto porta deve molto migliorare. Quest’anno ha segnato solo due gol e sappiamo bene quanto debbano essere incisivi gli esterni negli ultimi sedici metri”.

“Thorstvedt mi piace ma..”

Qualche parola anche per Thorstvedt: “E’ un giocatore che mi piace molto, ma è chiaro a tutti che in quel ruolo li al momento abbiamo tanti giocatori. Capisco che sia un’espressa richiesta di Grosso, ma in quel ruolo abbiamo già Fazzini, Brescianini e Fabbian. Stiamo parlando di giocatori che la Fiorentina ha pagato tanto la scorsa stagione, quasi 40 milioni, e per questo mi sembra strano che la Fiorentina decida di fare il primo acquisto a centrocampo in una zona già ben coperta. Non mi sembra una grande strategia”.

“Paratici avrà sicuramente già pianificato qualche cessione”

Ha anche sottolineato un aspetto: “Mi immagino che alcune cessioni siano comunque già state pianificate da Paratici. Avrà sicuramente delle trattative, anche già ben avviate, per qualche giocatore ritenuto già estraneo al progetto: mi immagino che per Gudmundsson o Piccoli qualcosa si stia già muovendo. Mi sarei aspettato però come primo acquisto un centrocampista con altre caratteristiche, magari piu fisico e piu bravo di altri nella fase di contenimento”.

“Volpato non è male ma non mi affiderei soltanto a lui”

Ha commentato anche le voci su Volpato: “Se la coppia d’esterni titolari della Fiorentina del prossimo anno sarà composta da Volpato e Koleosho ammetto che un po’ di perplessità le avrei. Dal punto di vista realizzivo sulle fasce servono giocatori che possano garantire 6/7 gol, e loro due non sono certo a questi livelli per il momento: sono ragazzi di grande prospettiva, ma che devono ancora confermarsi. Volpato contro di noi è stato tra i migliori, facendo a fette la difesa, tanto che ringraziammo molto Grosso quando lo tolse. Essendo il vice Berardi quando è entrato ha fatto molto bene, ma non so quanto sarebbe conveniente adesso affidarsi unicamente a lui”.