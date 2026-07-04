Beltran ha già dimenticato la Fiorentina: "Felicissimo di tornare a casa, aspetto con ansia di giocare al Monumental"

Non si è dovuto spostare in realtà di molti chilometri Lucas Beltran, che dal prestito al Valencia non è neanche ripassato da Firenze ma si è unito direttamente al ritiro del River Plate, nei pressi di Alicante. L'attaccante è da poche ore tornato ufficialmente dei Millionarios, che l'hanno ricomprato per quasi un terzo del prezzo a cui l'avevano ceduto alla Fiorentina tre anni fa.

Altro che Franchi, testa al Monumental

L'argentino ha salutato così i suoi nuovi-vecchi tifosi: “Sono molto felice di tornare a casa. E' un piacere enorme tornare a indossare questa maglia. Non vedo l'ora di rientrare al Monumental, aspetto quel giorno con una certa ansia”.