Beltran addio: la Fiorentina saluta l’ennesimo fallimento tecnico

Siamo ai saluti tra la Fiorentina e Lucas Beltran, e stavolta saranno definitivi. L’argentino è pronto a tornare in patria dopo appena 3 stagioni in Europa. Il classe 2001 di Còrdoba non è riuscito imporsi in Serie A a Firenze in due stagioni, meglio non è andata neppure in Liga al Valencia lo scorso anno in prestito secco.

Annata in chiaroscuro

Problemi fisici, panchine: Beltran ha raccolto 30 presenze stagionali al Valencia, con 3 reti e 2 assist, e 19 gettoni totali da titolare. Un’annata non brillante in Spagna, che non ha aperto prospettive particolari all’ex River Plate, che a breve farà ritorno nella squadra in cui è cresciuto e con cui si è affermato prima di venire acquistato dalla Fiorentina nell’estate del 2023.

Un affare? Non proprio

Un’operazione che per la Fiorentina non è andata come sperato, anzi. L’attaccante sudamericano, il cui contratto in viola scadrebbe il 30 giugno 2028, dice addio definitivamente alla Fiorentina dopo 98 presenze e 16 gol. Tutto considerato economicamente la Fiorentina non ci rimetterà, ma Beltran lascerà dirà addio alla maglia viola senza aver mai dato l’impressione di poter avere un ruolo ed un’identità precisi nel campionato italiano, né esser mai riuscito a fare la differenza.