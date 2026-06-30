Il giornalista ed esperto di mercato sudamericano César Luis Merlo ha parlato a Picado TV della trattativa che potrebbe riportare Lucas Beltran dalla Fiorentina al River Plate.

Senza intermediari

Secondo quanto affermato dal giornalista il River è ottimista sulla chiusura dell'affare. Il club argentino avrebbe saltato l'intermediazione degli agenti di Beltran, trattando direttamente con la Fiorentina.

Le parole del giornalista

“Siccome Longoria ha rapporti con Paratici, gli ha detto: 'Mettiamo pressione a Beltran e cerchiamo di fare in modo che questo affare si chiuda a vantaggio di tutti”.