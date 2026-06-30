Il River Plate aspetta Beltran, Richardson vuole il Nizza. E Fazzini alla fine potrebbe partire in prestito

Il mercato parallelo di Paratici è inevitabilmente quello che riguarda le uscite, in particolare quelle degli esuberi che rientreranno a Firenze dai rispettivi prestiti. Tra questi Lucas Beltran, da cui la Fiorentina sta aspettando una risposta: il River Plate è pronto a sborsare 500mila euro per il prestito più 7 per l'obbligo di riscatto e a questo punto manca solo il sì del calciatore.

Richardson e Fazzini

Altro profilo che secondo il Corriere dello Sport non rientra nei piani della Fiorentina è Amir Richardson che, dal canto suo, spera in un ritorno di fiamma da parte del Nizza che già lo cercò a gennaio. Il marocchino, poi, andò in prestito al Copenaghen. Occhio infine a Fazzini: Grosso vuole vederlo prima di esprimere un giudizio, Paratici invece sarebbe piuttosto orientato verso una cessione. Difficile ad ogni modo pensare a qualcosa di diverso dal prestito, considerando che il contratto dell'ex Empoli scade nel 2030. Su di lui, al momento, ci sono Parma e Cagliari.





