V.Squinzi: "Carnevali e Grosso hanno fatto la nostra storia. Il calcio di Aquilani si sposa con l'idea di calcio del Sassuolo”

Durante la conferenza di presentazione di Alberto Aquilani al Sassuolo ha preso parola anche Veronica Squinzi, figlia dell'ormai compianto ex patron neroverde, che nel fare il punto sul club ha voluto rendere omaggio a chi ha farne la storia: dall'ex ds Giovanni Carnevali all'ex allenatore Fabio Grosso, da qualche settimana ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina.

"Ci tenevo ad essere presente per dare il benvenuto al nuovo allenatore. Il Sassuolo è parte integrante del gruppo Mapei e per noi rappresenta molto di più di una società sportiva, si parla di passione e di valori che da sempre portiamo avanti con responsabilità e senso di appartenenza. Il club sta vivendo una nuova era, una nuova fase della propria storia e desidero ringraziare moltissimo Giovanni Carnevali per lo straordinario lavoro di questi 13 anni e il percorso che ha portato avanti con grande determinazione ha veramente fatto cambiare la storia di questo club e di questa società”.

“Desidero ringraziare Grosso per quello che è riuscito a fare”

Ha anche aggiunto: “Desidero ringraziare Fabio Grosso che ci ha riportato in A dopo un solo anno. lo e mio fratello Março, che è attualmente vicepresidente del club, abbiamo voluto assumere dei ruoli direttamente perché vogliamo essere ancora più vicini e garantire la continuità che non è mai venuta meno in tutti questi anni, prima con i miei genitori, ora con me e mio fratello e tutta la famiglia, siamo vicini alla società e continueremo a farlo. Siamo consapevoli che per crescere è importante investire nelle competenze e ci stiamo concentrando per completare la struttura organizzativa e stiamo lavorando per ampliare questi spazi con l'acquisto di nuovi terreni che è avvenuta questa settimana. Abbiamo da sempre la voglia di fare bene e di migliorare, la volontà di crescere è un valore fondamentale che appartiene al nostro gruppo Mapei e deve esserlo anche per il Sassuolo e continuerà a essere lo spirito che guida il club”.

“Il calcio di Aquilani si sposa con l'idea di calcio del Sassuolo”

Ha poi concluso: “Con questo spirito apriamo un nuovo capitolo con il nuovo allenatore. Per Alberto è un ritorno, con un ruolo diverso, ma con lo stesso spirito che aveva quando giocava. Ha rappresentato in questi anni una precisa idea che si sposa con il Sassuolo. Siamo convinti che sia la persona giusta per guidare questa squadra e per proseguire un percorso che metta al centro il gioco e la valorizzazione del talento. Rivolto a nome di tutti noi ad Alberto il più caloroso benvenuto".