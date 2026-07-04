Va avanti il duello per Martinelli: l'Irpinia sembrava a un passo ma il portierino viola vota Samp

E' in fase di definizione il duello per Tommaso Martinelli, cercato da almeno un paio di club in Serie B: per il classe 2006 sembrava ormai a un passo il passaggio in prestito all'Avellino, eliminato al primo turno dei play-off la scorsa stagione.

Dietrofront e sorpasso

In realtà però, secondo Tuttosport, per Martinelli è in corsia di sorpasso proprio la Sampdoria, che l'ha lanciato lo scorso gennaio, affidandogli la porta di una squadra in piena lotta salvezza. E la preferenza di Martinelli sarebbe proprio il ritorno a Genova, sempre in prestito. Inizio della prossima settimana la tempistica giusta per la chiusura dell'affare.