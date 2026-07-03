Direttamente dall'evento ‘Solo per la Maglia’ Fiorentinanews.com ha raccolto le dichiarazioni dell'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli.

Sul suo passato in viola

Galli ha dichiarato: "Stasera abbiamo l'occasione per rimarcare l'amore per la maglia viola, in tanti hanno scelto di rimanere qua a Firenze. Firenze mi ha amato e io ho amato Firenze, ho messo tanti abiti nella mia vita e tutte le volte che l'ho cambiato ho avuto da parte di Firenze un grande affetto. Firenze mi ha adottato, non rinnegherò mai le mie origini, ma questa è la mia città e io la amo. Ho vinto più da altre parti, ma la soddisfazione più bella a livello generale è quando la Fiorentina ha vinto lo spareggio contro il Perugia per tornare in Serie A (era un dirigente viola in quel periodo, ndr). Lì dovevamo stare, ci avevano penalizzato, ma abbiamo costruito una squadra, un gruppo di uomini veri. Da dirigente è più difficile che da giocatore. In campo sei te che guardi quello che devi fare, dall'altra parte ti devi invece augurare che i giocatori lo facciano".

Su De Gea e Martinelli

E sui portieri viola ha commentato: "Puntare ancora su De Gea? Lui ha ancora due anni di contratto; si riparte da zero, delle certezze devi averle, ma al tempo stesso, essendo un anno di ripartenza, potevi fare un'altra scelta come quella di far salire Martinelli. Lui però è andato ad Avellino, quindi cambiare De Gea per un altro portiere non ha senso".