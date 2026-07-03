Amoruso: "Sono fiorentino d'adozione, amo questa città. Ho legato il mio nome qui in un grande periodo... una botta de c**o"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto all'evento “Solo per la Maglia”: “Sono fiorentino d'azione, ma ho avuto la fortuna di conoscere questa città a 14 anni venendo con le nazionali. Me la sono goduta a pieno. Poi ho giocato qui con tanti calciatori e tanti amici, era un grande gruppo: eravamo forti in campo e fuori dal campo. Giocare per la Fiorentina è stata una cosa magnifica, solo per due anni ma legando il mio nome qui con due trofei importanti. La soddisfazione dei cento anni è eccezionale”.

“Amo Firenze e la Fiorentina. Abbiamo avuto una botta de culo…”

“Purtroppo la Fiorentina non è una squadra e una società che ha attraversato solo bei momenti, anzi, ha trascorso anche periodi piuttosto bui. Aver fatto parte di un momento storico in cui abbiamo regalato sorrisi eccezionali alla città e ai tifosi è stato bello. Poi… ormai vivo a Firenze e mi ci sono sposato. Amo questa città e questa squadra. Il tempo ci ha sorriso, nel vedere la Fiorentina messa così bene e vincendo. Non è sempre facile, abbiamo avuto una botta de culo”.

“Prossima stagione? Ci vuole impegno per fare peggio della scorsa”

Sulla prossima stagione: “Mi aspetto un po' di tutto. Non è stato facile reggere l'anno scorso giocando malissimo, regalando gol… Ci vuole un grandissimo impegno a replicare quanto fatto lo scorso anno. Mi aspetto tanto, che non vuol dire la lotta Champions. Voglio che si inizi a essere squadra, con un'idea portata avanti anche attraverso le difficoltà”.