Che beffa per la Samp. Così l'Avellino ha soffiato Martinelli: affare in dirittura d'arrivo

Il portiere Tommaso Martinelli, di proprietà della Fiorentina, è alla ricerca di una nuova avventura in prestito. Le premesse sarebbero potute essere buone per una permanenza del classe 2006 alla Sampdoria per altri dodici mesi, invece non sarà così.

Continue beffe per la Sampdoria

I blucerchiati non hanno iniziato al meglio il proprio calciomercato: ha tanti obiettivi, ma tutti soffiati da altre squadre. Da Marchizza (al Vicenza) a Di Nardo (verso il Frosinone), non riesce a chiudere le operazioni. E lo stesso vale per Martinelli.

Martinelli? Stessa storia

Come riporta Tuttosport, la Samp aveva la volontà di ricontattare la Fiorentina per intavolare un nuovo prestito, ma l'Avellino si è mosso con maggiore convinzione. Martinelli è destinato a vestire biancoverde, si attende a breve la sua decisione. L'affare è in dirittura d'arrivo.