Martinelli e un futuro da scrivere. La Samp c'è, ma lui aspetta la grande chiamata

Rimane tutto da scrivere il futuro di Tommaso Martinelli alla Fiorentina. Il portiere classe 2006 è tornato alla base dopo il prestito alla Sampdoria e insieme ai suoi agenti sta cercando di capire il da farsi per la prossima stagione.

Nuovamente Samp?

Non è un mistero che la Sampdoria, dopo gli ottimi sei mesi fatti in blucerchiato, lo rivoglia ancora con sé e lo abbia chiesto nuovamente alla Fiorentina in prestito.

In attesa della chiamata

Dal canto suo, secondo quanto riporta Tuttosport, il ragazzo starebbe aspettando una chiamata da qualche club di Serie A dove possa guadagnarsi la maglia da titolare. Nel caso non arrivassero chiamate accetterebbe il ritorno in Liguria nella serie cadetta.