Martinelli, che fai? Intanto il portiere viola sfoglia la margherita delle pretendenti
Come riporta il Mattino, se la trattative tra Fiorentina e Avellino è alle battute finali per il trasferimento in biancoverde di Eddy Kouadio, altrettanto non si può dire per Tommaso Martinelli.
Una sola preferenza
Il club irpino seguiva entrambi i giocatori viola, ma il portiere classe 2006 avrebbe rifiutato la destinazione, aprendo totalmente al ritorno alla Sampdoria, dove ha giocato in prestito l'ultima stagione.
E la Fiorentina?
Da capire quale sarà la volontà della Fiorentina sul suo futuro, con David De Gea ancora incerto sulla sua permanenza in viola.
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