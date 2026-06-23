Un'incertezza chiamata De Gea: Si apre la strada a Mandas? Paratici tutor di Martinelli
Sarà il mercato, in sostanza, a decidere il futuro di David De Gea. Lo spagnolo non vorrebbe lasciare la Fiorentina ma il club viola, in ottica risparmio del suo ingaggio pesante, potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte arrivate per lui.
Mandas
Con De Gea via si aprirebbero le porte, è proprio il caso di dirlo, per un altro arrivo. La Nazione stamani rilancia il nome di Chrīstos Mandas in questo senso. Un'operazione da dodici milioni di euro, eventualmente, con la Lazio.
Martinelli
E Tommaso Martinelli che fine farebbe? Continuerebbe il processo di maturazione altrove, in una società tipo la Sampdoria dello scorso anno, ovvero un club disposto a fargli fare tante partite da titolare, anche in Serie B. Spetterà al diesse Fabio Paratici a fargli da tutor in questo caso, trovandogli la collocazione giusta.