Bucchioni: "Prepariamoci a una rivoluzione totale che potrebbe iniziare con De Gea. Parole di Paratici sottovalutate"

Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato al TGR Toscana per parlare di alcuni dettagli sul futuro della società viola.

Rivoluzione

“La frase di Paratici su una Fiorentina competitiva e duratura è stata sottovalutata. Vuol dire che Paratici è qui non solo per rifondare la squadra, ma tutta la società. Mettere basi solide e durature”.

Sul mercato

"Le critiche sull'annata di quest'anno arrivavano dalla mancanza di basi solide. Non c'erano specialisti nei singoli reparti, adesso Paratici ne sta mettendo uno alla volta. Poi si parlerà anche dell'aspetto tecnico. Serviranno esterni di attacco per il 4-3-3 di Grosso, per questo si parla di Koleosho, Lang, Cancellieri… Prepariamoci anche a una rivoluzione in porta con De Gea".