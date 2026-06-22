La Nazione: Grosso punta su Mandas, De Gea è più lontano
Due pagine sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
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In primo piano stamani c'è: “La girandola dei portieri Grosso punta su Mandas Falcone prima alternativa De Gea ora è più lontano”. Di spalla ancora mercato: “Lang, decide Allegri II Sassuolo su Sohm Koleosho il più vicino”. In taglio basso una novità: “Opzione Alexsandro in scadenza col Lille”.
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Volti nuovi in viola: “Preparatore dei numeri 1 C'è Filippi, mi manda Max”. E inoltre: “Dal Milan al 'Park': ecco Orlandini E' il nuovo segretario scouting”.
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