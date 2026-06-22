Scatta l'opzione Alexsandro per la difesa della Fiorentina
Alexsandro Ribeiro
L'ultima idea per puntellare la difesa della Fiorentina porta gli uomini di mercato viola direttamente in Francia, dove gioca, nel Lille, Alexsandro Victor de Souza Ribeiro. Lo scrive stamani La Nazione.
Centrale di manovra
E' un robusto difensore centrale di manovra, classe '99, che usa bene entrambi i piedi. Caratteristica da non sottovalutare, visto che potrebbe essere impiegato nelle due posizioni.
Scadenza 2028
Ha il proprio contratto in scadenza nel 2028 insieme alla voglia di rilanciarsi dato che nell'ultima stagione ha giocato poco: prima per un problema muscolare, dopo per scelta tecnica.
Un'operazione possibile questa, soprattutto se dovesse partire Pongracic.
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