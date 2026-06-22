Una precisa richiesta di Grosso che la Fiorentina sta per esaudire. I passi in avanti da registrare
Passi avanti sul mercato della Fiorentina si possono registrare sul fronte Kristian Thorstvedt.
Richiesta di Grosso
II centrocampista norvegese del Sassuolo è da tempo nei radar della Fiorentina ed è considerato una richiesta precisa del nuovo allenatore, Fabio Grosso.
La volontà del giocatore
La volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze è nota da tempo. Anche nel fine settimana non sono mancati nuovi colloqui tra le parti. Ad aggiornare su questo affare di mercato stamani è La Nazione.
💬 Commenti