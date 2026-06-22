Un frullatore chiamato attaccante esterno: Dal più seguito alle ultime idee

Resta alta l'attenzione sugli esterni offensivi per la Fiorentina che si trova a dover rimettere insieme un interro comparto nel corso di questa estate.

Fattore K

Un frullatore di idee, quello viola con Koleosho, uno dei nomi più seguiti e da più tempo. A quello dell'esterno del Burnley, è affiancato Kostic, del quale si è parlato anche durante l'ultimo incontro con il procuratore (anche di Kean e Piccoli), Lucci.

Ultime idee

Le ultime idee in ordine di tempo invece sono Lang di proprietà del Napoli e Gnonto del Leeds. Un profilo quest'ultimo che può essere accostato praticamente in tutto a Koleosho.