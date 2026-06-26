Mentre in casa Fiorentina si ragione del futuro di De Gea e in generale della porta, resta apertissimo il fronte riguardante Tommaso Martinelli. La Sampdoria ha apprezzato molto le sue prestazioni durante i sei mesi di prestito, con qualche incertezza ma soprattutto tante parate decisive per il raggiungimento della salvezza.

La Samp non ha dubbi

Secondo SampdoriaNews, la volontà del club blucerchiato è quella di confermare Martinelli per un'altra stagione e quindi di trovare l'accordo con la Fiorentina per un nuovo prestito. La concorrenza però non manca: al classe 2006, infatti, si sono interessati anche altri club di Serie B. Da capire anche cosa sarà meglio per la Fiorentina: un campionato intero in una piazza importante e calda come quella della Samp potrebbe davvero essere la soluzione ideale.