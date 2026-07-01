Né Martinelli, né Lezzerini: l'Arezzo completa il reparto portieri con un ex Fiorentina

L'Arezzo ha guardato a lungo in casa Fiorentina per la propria porta. Il club toscano torna finalmente ad affacciarsi alla Serie B e, per l'occasione, sta costruendo un mercato per la permanenza in categoria.

Né Martinelli, né Lezzerini

Dopo l'arrivo del giovane promettente Nunziante dall'Udinese per difendere i pali amaranto, tra gli obiettivi per un altro portiere c'erano Tommaso Martinelli (un po' fuori portata) e Luca Lezzerini. Ma non arriverà nessuno dei due, anzi, è stato scelto un ex Fiorentina: Andrea Seculin.

All'Arezzo ci va Seculin

La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Seculin, portiere classe 1990, che ha sottoscritto con il club un contratto annuale valido per la stagione sportiva 2026/27. La S.S. Arezzo dà il benvenuto ad Andrea e gli augura buon lavoro in amaranto.