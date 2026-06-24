Una rivoluzione totale della porta? Un club toscano di Serie B piomba sul terzo portiere viola

L'Arezzo ha ottenuto una storica promozione in Serie B e si appresta a vivere un'estate di rinnovamenti per costruire una rosa all'altezza della serie cadetta.

Interesse tramontato

Nei giorni scorsi erano rimbalzate le voci di un possibile interessamento del club toscano per il giovane Tommaso Martinelli. Sul classe 2006 la concorrenza è per foltissima, con Avellino e Sampdoria in vantaggio su tutti.

Nuovo obiettivo

Secondo il Corriere di Arezzo, il direttore sportivo dell’Arezzo Cutolo avrebbe cambiato obiettivo, guardando però sempre in direzione Firenze. Il nuovo osservato speciale sarebbe il terzo portiere della Fiorentina Luca Lezzerini.