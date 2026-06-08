L'Arezzo continua a guardare in casa Fiorentina. Nel mirino un portiere e due difensori viola

Nello Cutolo, ds della neopromossa in Serie B Arezzo, continua a guardare in casa Fiorentina per provare a rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato cadetto.

Per la porta

Nel mirino del cavallino ci sono due portieri: Tommaso Martinelli della Fiorentina, che ha giocato la seconda parte di stagione alla Samp, e Nunziante dell’Udinese.

Per la difesa

Per la difesa si seguono altri due giocatori della Fiorentina. Come scrive il giornale nel mirino degli amaranto ci sono il bosniaco Eman Kospo ed Edoardo Sadotti.