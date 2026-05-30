Kospo: "Un successo per i tifosi, abbiamo giocato alla grande insieme. E' stato fantastico"

Il difensore bosniaco (ma nato in Svizzera), Eman Kospo, ha voluto celebrare il successo conseguito con la Primavera della Fiorentina, che ha conquistato lo Scudetto battendo il Parma.

“Abbiamo giocato alla grande”

“Grazie per tutto il supporto che abbiamo ricevuto - ha scritto Kospo sui social - e stato fantastico! Anche se non ho sempre giocato in questa squadra, voglio ringraziarvi per queste ultime due partite importanti che abbiamo giocato alla grande insieme".

“Per i tifosi!"

E inoltre: “Mi è piaciuto molto giocare con voi e un enorme grazie anche ai nostri tifosi! Questo è per voi!!!”.