La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa senza Braschi si affida a Jallow. Ci sono Kospo e Puzzoli
La Fiorentina Primavera è pronta a scendere in campo nel campionato Primavera 1 contro l'Atalanta, nella sfida valevole per la 36esima giornata in programma alle 13 a Zingonia. Ecco la formazione ufficiale viola.
Le scelte di Galloppa
Galloppa sceglie ancora il 4-2-3-1 per i suoi ragazzi. C'è Kospo in difesa, con Puzzoli davanti insieme a Mazzeo e Kone a supporto di Jallow. Assente Braschi, rimasto a Firenze in vista della partita di domani contro la Roma della Prima Squadra.
La formazione ufficiale
Fiorentina (4-2-3-1) Leonardelli (GK), Sturli, Kospo, Sadotti, Trapani (C), Montenegro, Conti, Kone, Puzzoli, Mazzeo, Jallow
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