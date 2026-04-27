Galloppa: "Brutto primo tempo, bravi i ragazzi a indirizzarla nel secondo. Kouadio? L'ho forzato da terzino e ha fatto molto bene"

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha così commentato la vittoria dei suoi contro il Monza, arrivata oggi per 3-1.

Sulla partita

“Sono contento di chi è subentrato, Kone su tutti, ne abbiamo bisogno. Una partita non facile, brutta, speravo ci fosse più ritmo e che loro venissero a prenderci più alti, invece ci hanno atteso bassi e noi siamo stati poco precisi e poco puliti, potevamo fare molto meglio, a fine primo tempo ero arrabbiato. Ma nel secondo tempo i ragazzi sono stati molto bravi a indirizzare la partita. Mi aspettavo un Monza più libero di testa vista anche la salvezza quasi matematica, invece è venuta una squadra che ha giocato sul nostro errore. Quando la partita è questa, se riesci a sbloccarla cambia il copione e anche per gli avversari è cambiata: hanno dovuto rischiare e noi abbiamo sfruttato gli spazi lasciati. L'episodio è importante, ma anche i giocatori lo sono: chi è entrato è stato determinante. Mi auguro che questi ragazzi esordiscano in Prima Squadra, so che emozione è, ma sarà Vanoli a gestire queste situazioni: spero che la salvezza sia quasi raggiunta e che qualche ragazzo possa esordire, perché è bello per me e per loro".

Su chi è ‘sceso’

"Non è facile quando i ragazzi scendono dalla Prima Squadra, per questo ringrazio Kouadio, Kospo, Braschi e Puzzoli che sono stati positivi nell'atteggiamento. Eddy (Kouadio, ndr) l'ho sentito ieri sera, lo trovo bene, oggi l'ho forzato terzino anche se lo preferisco centrale o braccetto. Sacrificare Sadotti non sarebbe stato giusto per quello che sta dando e perché se lo merita, ma Kouadio ha fatto molto bene anche da terzino, è un ragazzo positivo, forte, sono contento per lui".

Sulla classifica

"Ora siamo primi, dove vogliamo essere, e quei nove punti che mancano dobbiamo prenderli tutti con l'atteggiamento giusto. Importante arrivare primi per superare un turno, e perché chi arriva primo dopo 38 partite merita di essere Campione d'Italia: io voglio arrivare primo e andare a giocarmela ai playoff”.