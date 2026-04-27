La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: almeno qui Braschi gioca. C'è anche Kouadio, chance per Angiolini
Riccardo Braschi
Da poco diramata la formazione ufficiale della Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che tra poco meno di un'ora scenderà in campo al Viola Park per affrontare i parietà del Monza e tentare (con una vittoria) di riprendere la vetta del campionato.
Le scelte
Galloppa sceglie i pezzi pregiati per la sfida delle 17:00. Ci sono diversi elementi che fanno già parte della Prima Squadra viola: Kouadio e Kospo in difesa, insieme a Sadotti e capitan Trapani. Bonanno e Deli in mediana, con Puzzoli, Angiolini e Mazzeo dietro al discusso Braschi, che gioca unica punta.
La formazione
FIORENTINA (4-2-3-1) Leonardelli (GK), Kouadio, Kospo, Sadotti, Trapani (C), Bonanno, Deli, Puzzoli, Angiolini, Mazzeo, Braschi.
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