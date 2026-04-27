​​

header logo

La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: almeno qui Braschi gioca. C'è anche Kouadio, chance per Angiolini

Redazione /
Riccardo Braschi
Riccardo Braschi

Da poco diramata la formazione ufficiale della Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che tra poco meno di un'ora scenderà in campo al Viola Park per affrontare i parietà del Monza e tentare (con una vittoria) di riprendere la vetta del campionato. 

Le scelte

Galloppa sceglie i pezzi pregiati per la sfida delle 17:00. Ci sono diversi elementi che fanno già parte della Prima Squadra viola: Kouadio e Kospo in difesa, insieme a Sadotti e capitan Trapani. Bonanno e Deli in mediana, con Puzzoli, Angiolini e Mazzeo dietro al discusso Braschi, che gioca unica punta.

La formazione 

FIORENTINA (4-2-3-1) Leonardelli (GK), Kouadio, Kospo, Sadotti, Trapani (C), Bonanno, Deli, Puzzoli, Angiolini, Mazzeo, Braschi. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (3)