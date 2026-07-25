Il Sassuolo si schiera a fianco di Volpato: il giocatore è atteso nei prossimi giorni per le visite mediche

Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in Australia, l'edizione odierna de La Gazzetta di Modena ha cercato di far luce su quello che sta accadendo all'esterno del Sassuolo Cristian Volpato, accostato a piu riprese alla Fiorentina del suo ex allenatore Fabio Grosso ma che adesso potrebbe essere costretto a rivedere i suoi programmi futuri.

Cosa è accaduto

Secondo quanto emerso, il 22enne sarebbe stato sorpreso all'1:10 di venerdi mentre guidava una BMW Coupé a 109 km/h in un tratto con limite fissato a 60 km/h sull'Anzac Bridge. Dopo il controllo, il test antidroga su fluido orale avrebbe dato esito positivo alla cocaina, motivo per cui è stato effettuato un secondo prelievo destinato agli accertamenti di laboratorio. Alla violazione si aggiunge un precedente controllo avvenuto circa due ore prima nello stesso tratto di strada, quando Volpato era stato sanzionato per un altro episodio di eccesso di velocità. In quell'occasione il test dell'etilometro era risultato negativo. All'attaccante del Sassuolo è stata notificata una multa per eccesso di velocità e la sospensione della patente internazionale per sei mesi, provvedimento che gli impedirà di guidare nel Nuovo Galles del Sud.

Il Sassuolo non cambia parere e si schiera al fianco del suo giocatore

Tutto ciò, come fatto filtrare dal club neroverde, non dovrebbe assolutamente mettere in discussione la permanenza del ragazzo a Sassuolo. I programmi del club sono infatti altri: Volpato è atteso lunedì in città per le visite mediche propedeutiche all'idoneità sportiva e l'inizio della nuova stagione. Non ci saranno problemi a rientrare in Italia, nonostante il guaio in cui è incappato. Nella serata di ieri ha preso parola il direttore sportivo del Sassuoplo, Francesco Palmieri: "La posizione è normalissima, abbiamo appreso la notizia dagli organi di stampa. Ci siamo attivati per capire la problematica, ci siamo interfacciati con il ragazzo che ci ha dato la sua versione, ma bisogna, aspettarle tutte e far svolgere il loro lavoro agli organi competenti. Dobbiamo aspettare i vari verdetti". Lunedì il club si confronterà col giocatore per avere un quadro completo della situazione. Intanto uno dei suoi avvocati rimarrà a Sydney per gestire l'evoluzione della vicenda. Si attende inoltre il risultato del secondo test antidroga.