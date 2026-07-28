Sabatini: "Kean? Dovrebbe essere meno irruento per adattarsi al Como. Liberali gran colpo, giocatore di livello"

Walter Sabatini, direttore sportivo di lungo corso, è intervenuto a La Provincia per commentare le strategie di mercato del Como, arrivando a toccare anche il tema Moise Kean, da più parti accostato ai lariani.

"Kean deve essere più pulito nel suo gioco"

Queste le sue parole sull'attaccante della Fiorentina: "Kean è un giocatore forte, ma deve ammorbidire il suo impatto con la palla. La sua irruenza è una manna nel calcio di oggi, ma per giocare bene al Como serve essere un po' più pulito, riuscendo a capire bene i tempi di gioco, altrimenti saltano i meccanismi. Ma in questo Fabregas è un maestro".

"Liberali giocatore ispirato"

Spazio anche per qualche considerazione sull'acquisto da parte del Como di Mattia Liberali, su cui era forte l'interesse anche della Fiorentina: "Liberali è un giocatore ispirato: un'operazione da applausi. Merita fiducia perché ha un senso dello sviluppo del gioco di altissimo livello".