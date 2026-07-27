Il punto sul mercato: con Comuzzo in uscita, ci sono Valdepenas e Joao Mario pronti a vestirsi di viola. E Fortini...

La giornata di oggi ha visto la definizione della cessione Pietro Comuzzo al Torino : l'operazione è sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto per 20 milioni complessivi (1 di prestito oneroso, 19 di diritto); sarebbe prevista anche una percentuale per la Fiorentina sulla futura rivendita. Il Torino vuole fissare le visite mediche di Comuzzo già nella giornata di domani per vederlo in campo da mercoledì agli ordini di Abate.

Valdepenas pronto all'approdo in viola

È invece in arrivo Valdepenas: stamani José Mourinho ha finalmente sbloccato il suo arrivo. Un affare questo già concordato da tempo tra i club con la “formula Nico Paz” e rimasto finora sempre vincolato al via libera del tecnico portoghese.

Asse calda Fiorentina-Juventus

Oltre al difensore spagnolo, anche Joao Mario è sempre più vicino alla Fiorentina: Il portoghese di proprietà della Juventus sta per approdare a Firenze, trattativa ormai in chiusura. Fortini invece, secondo quanto riportato da Tuttosport, è tornato ad essere nel mirino della Juve.

Ritorno di fiamma per Thorstvedt

Kristian Thorstvedt è, come noto, un fedelissimo di Fabio Grosso, che lo ha avuto al Sassuolo e adesso lo allenerebbe di nuovo volentieri. L'eventuale cessione di Sohm sembra essere più prioritaria per la Fiorentina: la cessione di almeno un esubero a centrocampo è infatti condicio sine qua non per l'arrivo di Thorstvedt a Firenze.

Viola su Gimenez?

Notizia di oggi è invece il presunto interesse della Fiorentina per Santiago Jimenez, centravanti del Milan. Sul Bebote c'è l'interesse concreto della Lazio, che vuole regalare un nuovo centravanti a Gattuso, ma si parla anche di un primo sondaggio della Fiorentina: in caso di cessione di Kean, è lecito aspettarsi una mossa ufficiale da parte di Paratici, che ha messo sul taccuino anche il messicano. La trattativa è pero impervia, perché il Milan spinge per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, formula che non convince nè i Viola nè la Lazio.