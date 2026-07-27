Incredibile, ma vero: Maldini e Leonardo si dimettono dopo il caso-Pirlo. Sarà caccia al nuovo CT

Sedici giorni: tanto è durato l'incarico di Paolo Maldini come DT e di Leonardo come advisor per la Nazionale italiana. Sono infatti appena arrivate le dimissioni della coppia dopo il caso legato alla candidatura di Pirlo come CT dell'Italia.

Quanti nomi in ballo

Non sarà quindi Pirlo il CT della Nazionale: il preferito di Malagò è Roberto Mancini, con Giorgio Chiellini pronto a diventare DT. Maldini e Leonardo, invece, avevano presentato la nuova candidatura di Thiago Motta; infine, la Lega Serie A spinge per Antonio Conte. Resta da capire quanto tempo ci vorrà per avere il nuovo nome e se questo arriverà prima del DT, o viceversa.