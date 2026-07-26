Non c'è pace per la panchina dall'Italia, salta anche l'arrivo di Pirlo? Uno sponsor russo mette a rischio la trattativa

Clamoroso quello che sta succedendo in queste ore sul fronte FIGC. La coppia Malagò-Maldini, dopo il rifiuto di Guardiola, aveva deciso di affidare la panchina dell'Italia ad Andrea Pirlo, ma uno sponsor di scommesse russo rischia di far saltare la trattativa.

La società russa

Sembrava tutto fatto l'arrivo di Andrea Pirlo a Coverciano. Il campione del mondo del 2006 era il prescelto per ricominciare un nuovo ciclo della Nazionale con l'obiettivo di tornare finalmente ai Mondiali. Il caso di una sponsorizzazione, iniziata nell'ottobre 2025, potrebbe però far saltare il banco. L'ex centrocampista di Milan, Inter e Juventus è infatti testimonial della società di scommesse russa Fonbet, fra i cui azionisti più importanti spicca anche Sergey Lomakin, proprietario del club di Dubai United Fc che Pirlo allena dal 2025.

Addio Pirlo?

Il caso ha acceso il dibattito sui social, che è proseguito anche in ambito politico. L'indignazione per la vicenda è tale che Malagò e Maldini starebbe pensando di virare su un altro nome al posto del regista campione del mondo del 2006.