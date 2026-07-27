Malagò rassicura: "A breve saprete tutto sul nuovo CT. Brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta..."

Caos nella Federcalcio italiana, che dopo il caso Pirlo sta cercando nuovamente un CT al quale affidare la Nazionale. Su questo si è espresso il presidente Giovanni Malagò, all'esterno della sede FIGC di Roma.

Le parole di Malagò

“Stiamo lavorando, il nome per la panchina della Nazionale arriverà a breve. Brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta… io non ho altro da aggiungere, a breve saprete tutto”.

In attesa del nome

Dopo la bocciatura di Pirlo e la posizione in bilico di Maldini e Leonardo, che potrebbero dimettersi se non arrivasse un allenatore da loro scelto, c'è grande trepidazione nell'aria: la sensazione è che il nome del nuovo CT arriverà a stretto giro.