Di Marzio: "Tutto fatto per il passaggio di Comuzzo al Torino. Ecco cifre e formula"

Pietro Comuzzo è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina: reduce da una stagione al di sotto delle aspettative e chiuso dagli arrivi in difesa di Viery e Dragusin, il classe 2005 si prepara a salutare i gigliati in direzione Torino.

Tutto fatto per il prestito al Toro

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, infatti, è di fatto conclusa la trattativa per portare in granata Comuzzo: operazione in prestito oneroso ad 1 milione con diritto di riscatto a favore del Torino pari a 19 milioni. Da capire se, in caso di riscatto, alla Viola sarà corrisposta anche una percentuale sulla futura rivendita.

Una lunga esperienza alla Fiorentina

È dunque vicina a chiudersi, almeno per ora, l'esperienza del Soldato Comuzzo alla Fiorentina: arrivato a Firenze a 14 anni e fatta tutta la trafila delle giovanili gigliate, il friulano è stato lanciato in prima squadra da Raffaele Palladino nella stagione 2024-25, disputando una stagione di ottimo livello pur con una fisiologico calo nella seconda parte di stagione. Più difficile invece l'annata appena conclusasi, con il classe 2005 che ha subito particolarmente anche l'annata fallimentare della squadra.