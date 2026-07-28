La Gazzetta dello Sport: Fiorentina con Thorstvedt...e Pellegrino
Un articolo specifico sulla Fiorentina, lo troviamo su La Gazzetta dello Sport di oggi.
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E' intitolato così: “Se va via Kean la Fiorentina su Pellegrino. Piccoli in uscita”.
Attacco e centrocampo
L'articolo in questione inizia così: “Il fronte offensivo rimane il reparto su cui lavorare maggiormente per il resto ci saranno solo alcuni assestamenti, come a centrocampo dove non è tramontato l'interesse per Kristian Thorstvedt che Fabio Grosso allenerebbe volentieri a Firenze”.
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