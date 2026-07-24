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Corriere dello Sport-Stadio: se Kean va via, c'è Pellegrino

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Il Corriere dello Sport-Stadio di Firenze dedica la prima pagina a Jimenez, presentato ieri dalla Fiorentina.

Prima pagina

Il titolo: “Viola, sì in un minuto”, mentre nel sommario si legge: “Subito feeling: qui mi piacciono le prospettive”.

Pagina 19

In apertura si torna su Jimenez: “Subito sì a Firenze” e in sommario: “Jimenez pronto: ”In Premier sono cresciuto"".

Di spalla approfondimento di mercato: “Se Kean va via c'è Pellegrino: Paratici resiste ma niente aste”.

Infine, di taglio: “Oggi si parte per Londra: domani il QPR”

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