Corriere dello Sport-Stadio: se Kean va via, c'è Pellegrino
Il Corriere dello Sport-Stadio di Firenze dedica la prima pagina a Jimenez, presentato ieri dalla Fiorentina.
Prima pagina
Il titolo: “Viola, sì in un minuto”, mentre nel sommario si legge: “Subito feeling: qui mi piacciono le prospettive”.
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In apertura si torna su Jimenez: “Subito sì a Firenze” e in sommario: “Jimenez pronto: ”In Premier sono cresciuto"".
Di spalla approfondimento di mercato: “Se Kean va via c'è Pellegrino: Paratici resiste ma niente aste”.
Infine, di taglio: “Oggi si parte per Londra: domani il QPR”
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