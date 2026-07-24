Kean via da Firenze? Sì, ma solo se... Le due condizioni necessarie alla cessione del bomber

Cresce sempre più la sensazione che Kean possa davvero salutare la Fiorentina in questa sessione: il Corriere Fiorentino svela le due condizioni necessarie affinché questo avvenga.

La situazione

Nessuna delle due parti sembra spingere per una separazione, ma mister Grosso è stato chiaro: “Sarei felice di averlo, ma le voci di mercato ci sono e noi le ascoltiamo”. Il Como è già partito coi sondaggi e, così come nessuno forzerebbe la cessione di Kean, è altrettanto vero che nessuno ne forzerebbe la permanenza.

I requisiti

Ci vogliono quindi due condizioni sine qua non per vedere Kean lontano da Firenze: un'offerta molto vicina ai 40 milioni e un acquirente da Champions League. Le alternative in caso di partenza, poi, sono già note.