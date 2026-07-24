Se parte Kean, c'è un chiaro favorito in casa Fiorentina. Si cerca un attaccante 'a kilometro zero'

Un tema caldo in casa Fiorentina è senz'altro quello del centravanti: con Kean in bilico, La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su chi potrebbe sostituirlo.

L'indiziato numero uno

Si parla di una cifra vicina ai 40 milioni per la cessione del bomber viola, ma a differenza dell'anno scorso sarebbe una cessione molto meno patita. Un po' perché la stagione di Kean non è stata all'altezza, e un po' perché adesso c'è fiducia per pescare un giocatore di pari livello: il primo nome sembra quello di Dovbyk, in uscita da Roma, per il quale servono circa 20 milioni. Anche lui in arrivo da una stagione disastrosa (solo 3 reti) ma, con Grosso, potrebbe rilanciarsi e tornare ai ritmi mostrati in maglia Girona, da 20 e passa gol a stagione. Guadagna 3.5mln l'anno, uno in meno di Kean, ma non può beneficiare del decreto crescita.

La lista di nomi

Non c'è solo l'ucraino però: la Fiorentina vuole attaccanti pronti e che conoscano già il nostro campionato. Per questo occhio anche a Pellegrino del Parma e Pinamonti del Sassuolo, quest'ultimo già allenato da Grosso. Senza dimenticare Piccoli, anche lui in uscita: un'altra situazione da sistemare.